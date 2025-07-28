Bursa'nın ormanlarını benzin dökerek yakmışlar

“Bu bir sabotajdır, Bursa’nın ciğerlerine kastediliyor”



Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Öztürk, olay yerinde yoğun benzin kokusu tespit ettiklerini belirterek, “Arkadaşlarımızın dikkati sayesinde büyük bir facia önlendi” dedi.



Olayla ilgili emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi verildiğini ifade eden Öztürk, "Bu yangınlar tesadüf değil. Bu alçaklığı da söndürmek zorundayız" diye konuştu.



Sabotaj girişimi sonrası 1 şüpheli gözaltında



Bursa’nın Harmancık ilçesinde yangını çıkardığı öne sürülen şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyet önünde toplanan vatandaşlar, “Bize verin onu!” diyerek öfke gösterisinde bulundu.



Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma titizlikle sürüyor



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangının çıktığı bölgede başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı” dedi.



Tunç ayrıca 26 Haziran'dan bu yana çeşitli illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturmalarda 21 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.