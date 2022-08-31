Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'yı sağanak vurdu, terminal çöktü /31 Ağustos 2022 17:42

Bursa'yı sağanak vurdu, terminal çöktü

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Yoğun yağış sırasında Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne isabet eden yıldırım çatıyı yıktı. Terminaldeki yolcular büyük panik yaşarken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Meteoroloji ve AFAD’ın birkaç saat önce yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Bursa yoğun yağış etkili oldu. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.

Terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı.

Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi. Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.

KARAYLA DENİZ BİRLEŞTİ, SEL SULARI OTOMOBİLLERİ SÜRÜKLEDİ

Bursa’da sağanak yağış ve sel Saat 15.30 sularında dereleri taşırdı. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya’da ana caddeler de sular altında kaldı.

Halitpaşa Mahallesi’nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.
İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.
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