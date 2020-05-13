Samanyolu Haber /Gündem / Buruk sevinç... İki evladını kaybeden Enes Civelek'e 3 yıl sonra tahliye /13 Mayıs 2020 13:14

Buruk sevinç... İki evladını kaybeden Enes Civelek'e 3 yıl sonra tahliye

Gizli tanığın ifadesiyle tutuklanan ve 3 yıldır hapiste olan, üstelik bu dönemde trafik kazasında iki evladını, kayınpederi ve annesini kaybeden öğretmen Enes Evren Civelek'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Civelek temyiz safhasında dışarıda geçirecek şekilde tahliye edildi.

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İki kızını, annesini ve kayınpederini trafik kazasında kaybeden Enes Evren Civelek "terör ya da şiddete bulaştığına dair" tek delil olmadığı hâlde 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Üç yıldır hapis tutulan ve sadece tanık ifadeleriyle tutuklu yargılanan Civelek, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edildi. 

Hatice Civelek durumu Twitter adresinden duyurdu: 


Enes Evren Civelek hücrede tutuluyordu. Kaza sonrası psikolojik rahatsızlar geçirmiş ve buna rağmen tahliye edilmemişti. 

Civelek'in ayrıca şeker, kolesterol ve tansiyon gibi ağır hastalıkları da vardı.
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