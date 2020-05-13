Buruk sevinç... İki evladını kaybeden Enes Civelek'e 3 yıl sonra tahliye

İki kızını, annesini ve kayınpederini trafik kazasında kaybeden Enes Evren Civelek "terör ya da şiddete bulaştığına dair" tek delil olmadığı hâlde 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Üç yıldır hapis tutulan ve sadece tanık ifadeleriyle tutuklu yargılanan Civelek, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edildi.





Hatice Civelek durumu Twitter adresinden duyurdu:









Enes Evren Civelek hücrede tutuluyordu. Kaza sonrası psikolojik rahatsızlar geçirmiş ve buna rağmen tahliye edilmemişti.





Civelek'in ayrıca şeker, kolesterol ve tansiyon gibi ağır hastalıkları da vardı.