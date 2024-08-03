Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında milli gururumuz Buse Naz Çakıroğlu, gösterdiği üstün performansla yarı finale yükseldi.



Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan North Paris Arena'da düzenlenen kadınlar 50 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Fransız Wassila Lkhadiri ile Filipinli Aira Villegas arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek. Karşılaşma, 6 Ağustos Salı akşamı TSİ 22.00 civarında oynanacak.



Bu galibiyetle birlikte madalyayı da garantileyen Çakıroğlu, Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.