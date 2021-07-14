Samanyolu Haber /Dünya / Bush’tan Afganistan açıklaması /14 Temmuz 2021 20:10

Bush’tan Afganistan açıklaması

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesini bir hata olarak gördüğünü söyledi.ABD ve NATO birlikleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'tan açıklamada geldi.

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Bush açıklamasında, çekilmeyi hata olarak nitelendirdi.Eski Başkan Bush Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini eleştirdi.

Geri çekilmenin, ülkede kadın ve kız çocuklarının büyük derecede zarar görmesine neden olacağına ve kararı, sivillerin Taliban tarafından 'katledilmeye' terk edilmesi olarak nitelendiren Bush, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır. Bu son derecede acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı.

'MERKEL’İN DE ÖYLE HİSSETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sputnik'in aktardığına göre, ABD'nin New York kentinde yer alan Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül saldırılarının düzenlenmesi üzerine 2001 yılı sonbaharında Afganistan'a asker gönderen Cumhuriyetçi eski Başkan Bush, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de 'aynı şekilde hissettiğine' inandığını kaydetti.

Ayrıca Bush, yaklaşık 16 yıl yürüttüğü Başbakanlık görevinin ardından bu yıl siyasetten emekli olmaya hazırlanan Merkel'in "sınıf ve haysiyeti çok önemli bir konuma getirdiğini ve çok zor kararlar aldığını" belirtti.

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