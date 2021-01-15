Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçe açığı bir yılda yüzde 38 arttı /15 Ocak 2021 19:19

Bütçe açığı bir yılda yüzde 38 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bütçe aralık ayında 40,7 milyar TL, 2020 yılının tamamında 172,7 milyar TL açık verdi.

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Bütçe açığında aralık ayındaki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 oldu. 2020’deki toplam bütçe açığı ise 2019’a göre yüzde 38 arttı.

2019’da 24,8 milyar TL olan faiz dışı açık, 2020’de 38,8 milyar TL’ye yükseldi.

2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 20 artışla 1 trilyon TL’den 1 trilyon 202 milyar TL’ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve 1 trilyon TL’ye ulaştı.

Vergi gelirleri, 2020 yılında yüzde 23,6 artışla 833 milyar TL oldu.Faiz harcamaları ise yüzde 34 artışla 134 milyar TL’ye yükseldi.
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