Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçe açığı mayısta 17,3 milyar lira /15 Haziran 2020 11:25

Bütçe açığı mayısta 17,3 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 17,3 milyar lira açık verdi. Nisan ayında bütçe açığı 43,3 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre, bütçe 17,3 milyar lira; faiz dışı dengesi 7,64 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 85,4 milyar TL, bütçe gelirleri 68,1 milyar TL ve bütçe açığı 17,3 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri  75,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı mayıs ayında 12 milyar 52 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık vermiştir.

FAİZ HARCAMALARI 9,6 MİLYAR TL OLDU

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 85 milyar 446 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 9 milyar 664 milyon  TL, faiz hariç harcamalar ise 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 85 milyar 446 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 603 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 7,8 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre binde 2 oranında artarak 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."

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