Berat Albayrak rekora doymuyor!

SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle vergi gelirleri düşerken, bütçede giderler artıyor. Faiz giderleri geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 45 arttı.
Merkezi yönetim bütçesi haziranda 19,4 milyar TL açık verdi. Ocak-haziran döneminde açık 109,5 milyar TL oldu.
2019 yılı haziran ayında bütçe 12 milyar 53 milyon TL açık vermişti.
2019 yılı Haziran ayında 7 milyar 693 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı haziran ayında 13 milyar 73 milyon TL faiz dışı açık verildi.
Merkez Bankası'ndan (TCMB) Hazine'ye şubat ayında 41 milyar TL temettü (kâr payı) aktarılmamış olsaydı 6 aylık bütçe açığı 150 milyar TL'yi aşacaktı.