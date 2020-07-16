Berat Albayrak rekora doymuyor!

SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle vergi gelirleri düşerken, bütçede giderler artıyor. Faiz giderleri geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 45 arttı.





Merkezi yönetim bütçesi haziranda 19,4 milyar TL açık verdi. Ocak-haziran döneminde açık 109,5 milyar TL oldu.



