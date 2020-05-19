Samanyolu Haber /Gündem / Bütçe harcamaları açıklandı /19 Mayıs 2020 20:50

Bütçe harcamaları açıklandı

Kurumların dört ayda bütçeden yaptıkları harcamalar netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı dört ayda yaptığı 3.8 milyar liralık harcama ile yedi bakanlığı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı ise sadece nisan ayında 120 milyon TL harcadı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı nisan ayında 911.4 milyon lira harcama yaptı. 11.5 milyar lira olan ödenek toplamından dört ayda 3.8 milyar lira kullanan Diyanet, dört aylık harcaması ile toplam yedi bakanlığı geçti.

Diyanet’in harcaması ile geride bıraktığı bakanlıklar şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret Bakanlığı.Bütçeden her yıl en fazla pay Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrılıyor. 

Bu dönemde en fazla harcama da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın nisan ayı harcaması 47.3 milyar liraya çıktı. 

Bütçeden 468.8 milyar lira ile en fazla payı alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 aylık harcamalarının toplamı 165 milyar lira oldu. Bakanlık bütçesinden ihtiyaç halinde diğer kurumlara aktarma yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dört aylık harcama toplamı 42.6 milyar lira oldu. Sağlık Bakanlığı 60.3 milyar lira olan ödenek toplamından dört ayda 19 milyar lira harcama yaptı. 

Adalet Bakanlığı bu sürede 7.6 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı da 16.7 milyar lira harcama yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı’nın nisan ayı harcaması ise 120.9 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 3.1 milyar liraydı. Sonrasında aktarmalarla 3.5 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın dört aylık harcama toplamı da 875.1 milyon lira oldu.
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