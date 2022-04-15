Bütçe Mart’ta 69 milyar TL açık verdi

Şubat ayında cari transferle fazla yazan merkezi yönetim bütçesi Mart ayında açık verdi. Bütçe, Mart ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi Mart’ta 68,97 milyar TL, faiz dışı dengesi 42,03 milyar TL açık verdi.







Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 224 milyar 939 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 26 milyar 938 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 198 milyar 1 milyon TL oldu.





2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 571,7 milyar TL, bütçe gelirleri 602,5 milyar TL ve bütçe fazlası 30,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 486,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 115,6 milyar TL oldu.





BOTAŞ’A 52,5 MİLYAR TL PARA AKTARILDI





Mart ayında borç verme kalemi bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1033,3 oranında, cari transferler yüzde 85,7 oranında; Ocak-Mart döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre borç verme yüzde 691, cari transferler ise yüzde 67,4 oranında arttı.





Borç verme kaleminde, Ocak-Mart döneminde maliyetinin altında satış yaptığı belirtilen BOTAŞ’a verilen borç 52,5 milyar TL oldu. BOTAŞ’ı 2.4 milyar TL ile TCDD izledi. Borç verme kalemi içinde, gerçekte sosyal yardımların ağırlıklı olduğu hane halkına 2.3 milyar TL’lik borç verme görülürken, özel şirketlere borç verme kalemi ise 1.4 milyar TL oldu.



