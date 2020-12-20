Samanyolu Haber /Gündem / Bütçe mesajından darbe iması çıkardı /20 Aralık 2020 15:14

Bütçe mesajından darbe iması çıkardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadeleri için "CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır." dedi.

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MHP'li Yalçın, perşembe günü düzenlenecek il başkanları toplantısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'CHP'YE GÖREV VERİLDİ' İDDİASI

"Türkiye'de meşruiyetini millî iradeden alan toplumsal refleksler ve siyasi birlikteliklerin tezahürlerini tersine çevirme görevi, ne yazık ki CHP'ye verilmiştir. CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yeni dünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakına muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. CHP de, üstlendiği misyon için diğer küçük ve mikroskobik partileri etrafına toplayıp bir zillet koalisyonu oluşturmuştur. Zillet ittifakı, F..'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir. Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır. CHP, üstlendiği antidemokratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur."

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