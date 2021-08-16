Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi /16 Ağustos 2021 11:53

Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuz ayında 45.8 milyar lira açık verdiğini açıkladı. 7 aylık açık 78.3 milyar liraya ulaştı.

SHABER3.COM

Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira açık verdi. Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21.4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya çıktı.

Temmuzda faiz dışı bütçe giderleri 117.4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin 7 aylık bütçe açığı ise 78 milyar 344 milyon liraya ulaştı. Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18.1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

7 ayda faiz dışı bütçe giderleri 689,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 36.2 milyar TL olarak kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi Sonraki Haber >>

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:57