Bütçe yine kayıp verdi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 2018 yılı Eylül ayında 6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Eylül ayında 17,7 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Eylül ayında 4,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Eylül ayında 5,6 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.







2019 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 63,1 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 oranında artarak 80,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 52,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,8 oranında artarak 68,7 milyar TL olmuştur.