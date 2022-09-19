Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçeden 8 ayda ödenen faiz 245,2 milyar lira /19 Eylül 2022 20:03

Bütçeden 8 ayda ödenen faiz 245,2 milyar lira

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bütçedeki toplam faiz ödemesinin 245,2 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bütçeden 8 ayda ödenen faiz 245,2 milyar lira

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yıl bitmeden TBMM’den ikinci bütçeyi çıkaran iktidarın, aldığı ek ödeneği de faize aktardığını söyledi.

Merkezi yönetim bütçesinin KİT’lere borç verme ve iç, dış borçlarla bankaların toplayıp kredi olarak sattığı kur korumalı mevduatlar (KKM) için faiz ödeme bütçesine dönüştüğünü bildirdi.

FAİZE 245.2 MİLYAR

Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde iç ve dış borç faiz ödemelerinin 169,6 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, KKM için ödenen 75,6 milyar liralık faiz ödemeleri de dahil edildiğinde toplam faiz ödemesinin 245,2 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bulut, “Bütçe faiz ödemeleri nedeniyle kevgire döndü. AKP döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri 1 trilyon 543 milyar liraya kadar ulaştı” dedi.

Yıl sonuna kadar bütçeden iç ve dış borçlar için toplam 330 milyar lira faiz ödenmesi öngörüldüğünü belirten Bulut, bu tutarın KKM için yapılacak faiz ödemesiyle birlikte 500 milyar liraya yakın bir büyüklük oluşturacağına dikkat çekti.
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