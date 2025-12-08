Bütün alacaklar bitti bir bu kalmıştı! SGK yılbaşından itibaren, emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapacak

SGK’den aylık alan ve SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek.





Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.Yasanın hayata geçmesiyle birlikte SGK’ye borcu olanların aylıklarından kesinti yapılması uygulaması başlayacak. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.Kanun teklifinde bu madde “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır” şeklinde geçiyordu.SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. Dolayısıyla yasa milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor. Yasayla dışarıdan emekli olmak isteyenlerin ödeyeceği prim oranında da artış yapılmıştı.