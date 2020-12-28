"Bütün Avrupa'ya yayılacak... Londra'da oran %75!"

Dünyada hayatın seyrini değiştiren koronavirüs salgınında aşıların kullanıma başlanmasıyla 2021 için artan umutlar, Birleşik Krallık’ta yeni tanımlanan virus mutasyonuyla yerini tekrar endişe ve belirsizliğe bıraktı. Londra’da dünyaca ünlü Royal Brompton Hastanesi’nin Kardiyoloji uzmanlarından Doçent Dr. Cemil İzgi, İngiltere’de yeni mutasyonla hızla artan enfeksiyon sayıları nedeniyle, hastanelerde yer kalmayacağı endişesinin başladığını söyledi. Dr. İzgi Hürriyet’e yaptığı açıklamada, aralık ayından itibaren günlük ölüm sayılarının 750’ye kadar çıktığını, önümüzdeki günlerde ölü sayısının daha da artmasından da kaygı duyulduğunu belirtti. İzgi’ye göre, şu anda başkent Londra’da Kovid-19’a yakalananların yüzde 75’inde bu mutasyona uğramış virüs tespit ediliyor.







‘TÜM AVRUPA’YA YAYILACAK’





Virüsün bu yeni tipinin daha bulaşıcı ya da öldürücü olduğunun henüz klinik çalışmalarda kanıtlanmadığını vurgulayan Dr. İzgi, yine de sonbahardan itibaren İngiltere’deki vaka sayılarında büyük artış olduğunu ve bunun nedeninin virüsteki mutasyon olduğunun düşünüldüğünü aktardı. İzgi, mutasyona uğramış virüsün büyük ihtimalle tüm Avrupa’ya yayılacağı ve muhtemelen Türkiye’ye de gelebileceği düşünüldüğünde, aslında korunma için hâlâ en etkin yol olan maske ve katı sosyal izolasyon kurallarına sıkı sıkıya sarılmanın daha da önem kazandığını belirtti.





‘100 BİN KİŞİ KALPTEN ÖLÜYOR’





Dr. İzgi, son bir yılda Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle İngiltere’de kalp hastalarının önemli bir kısmının hastaneye ulaşmakta ve gerekli tedavilerini almakta zorlandıklarını ifade etti. Bazı araştırmalarının sonuçları dünyanın en saygın kardiyoloji dergilerinden Amerikan Kardiyoloji Koleji dergisinde yayımlanan İzgi: “Bütün dünyada olduğu gibi İngiltere’deki ölüm nedenleri arasında birinci sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor ve her yıl yaklaşık 100 bin kişi kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor” dedi.





‘SİGARA ÖLÜM RİSKİNİ 2-3 KAT ARTIRIYOR’





Cemil İzgi, Kovid-19’un ilk ortaya çıkmasından bu yana kalp hastalığı olanlarda enfeksiyonun daha riskli seyredebildiğini bildiklerini, aynı şekilde sigara kullanımının da koronaya bağlı ölüm riskini 2-3 kata kadar artırabildiğini aktardı. Royal Brompton Hastanesi Kardiyoloji Bölümü ve Kardiyak Manyetik Rezonans Ünitesi’nde görev yapan Dr. Cemil İzgi “Bu açıdan önümüzdeki dönemde hem kalp sağlığı hem de Kovid riskini azaltmak için sigara bırakmanın çok olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu. Dr. İzgi, kalp hastalığı olanlara, izolasyon kurallarına sıkı bir şekilde uyarak, Kovid-19’a yakalanma riskini en aza indirmeye çalışmalarını, diğer yandan da kalp hastalığı belirtilerinde şiddetlenme olması durumunda zaman kaybetmeden hastanelere başvurmaları tavsiyesinde bulundu.