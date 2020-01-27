Bütün Bitcoinleri kaybetti

Kripto paralara halihazırda mesafeli yaklaşan Amerikalı yatırımcı Peter Schiff ilginç bir açıklamada bulundu.





Schiff şahsi Twitter hesabında, dijital cüzdanının parolasını kaybettiğini ifade etti.





SCHIFF: BITCOINLERİMİN DEĞERİ DE YOK!





“Şimdiye kadar sahip olduğum bütün Bitcoin'leri kaybettim. Cüzdanım bir şekilde bozuldu ve parolam artık geçerli değil." diyen Schiff, "Yani şu anda benim Bitcoin'im sadece değersiz değil, aynı zamanda piyasa değeri de yok. Bitcoin'un kötü bir fikir olduğunu biliyordum, sadece bu kadar kötü bir fikir olduğunu farketmedim!” dedi.







Euro Pacific Inc. Genel Müdürü ve baş küresel stratejisti Schiff, dijital cüzdanın parolasını kaybettiğini belirtti.





Schiff Bitcoin yatırımında başına gelenleri anlatmak için peş peşe tweetler attı: "Bozuk cüzdandaki Bitcoin'lerin tamamı bana armağan edilmiş olduğundan, kaybolmuş olmaları benim için o kadar büyük bir trajedi değil."





"Haydan gelen huya gider. Bu özellikle Bitcoin için doğru." ifadelerini kullanan Schiff, "Planım zaten tutmak ve gemiyle birlikte batmaktı. Aradaki fark şu; benim gemim Bitcoin'den önce battı.” dedi.





Ancak ulaşamadığı Bitcoin tutarı hakkında herhangi bir beyanda bulunmadı.





27 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kripto para birimleri arasında en fazla tercih edilen Bitcoin'in fiyatı 8 bin 719 Amerikan Doları. Bitcoin 15 Aralık 2017'de 19 bin 650 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı.