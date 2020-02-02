Samanyolu Haber /Gündem / ''Bütün fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk kez gördüm'' /02 Şubat 2020 13:17

''Bütün fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk kez gördüm''

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin 2020’de deprem yılı yaşayacağını söyleyerek, “Yaşanan son dört depremin ardından Türkiye’deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm” dedi.

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Tele 1’de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan deprem bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin 2020’de deprem yılını yaşadığını söyleyen Ercan, “Bunun ana nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu. Kuzeye doğru itiyor. Bu Anadolu yarımadasını çok kastı” diye konuştu.

'50 yıllık depremcilik hayatımdan ilk defa gördüm'

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelen son üç hatta dört deprem ile 50 yıllık depremcilik yaşantımda Türkiye’deki kırıkların (fay hatlarının) ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Tabii şunu demiyorum beni yanlış anlamayın. Ben her an deprem olabilir diyen bir kişi değilim."
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