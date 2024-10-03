Bütün gümrükleri İsrail'in kontrolünde: Yıkılan Filistin’e halı ihraç edilmiş

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre bütün gümrükleri İsrail’in kontrol ve denetiminde olan Filistin, Türkiye’den devasa boyutlara ulaşan ithalat yaptı. Filistin Devleti ve Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarına karşı tutumları sözlü tepkinin ötesine geçmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yandan ticari ilişkileri gizli olarak sürdürürken bir yandan da geçtiğimiz günlerde Lübnan’a yönelik saldırılara ilişkin “İsrail’in saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır, İsrail’in bir sonraki adımı vatan topraklarımız olacaktır” ifadelerini kullandı. İhracat verileri, AKP iktidarının İsrail ile ticari ilişkilerini işgal ve abluka altındaki Filistin üzerinden devam ettirmesi olarak yorumlandı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. TİM'in açıkladığı verilerde, Filistin'e yapılan ihracatlardaki artışlar bu ay da devam etti. İsrail'e ihracat neredeyse sıfıra inerken Filistin ile rekor ihracat yapıldı. Kimi ihracat kalemlerinde geçtiğimiz yıla oranla artış yüzdeleri milyonları buldu.



İsrail ile sürdürdüğü ticari ilişkileri tepkiler üzerine sonlandırmak zorunda kalan AKP iktidarı, mayıs ayında İsrail’e ihracatı durdurduğunu açıklamıştı. İsrail’e yapılan ticaret bu aydan sonra kağıt üzerinde neredeyse sıfırlandı. Ancak Filistin’e ihracat, daha önce hiç yapılmayan ürün kalemleri de eklenerek arttıkça arttı.



Hazırgiyim ve Konfeksiyon



Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye’den Filistin’e hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 960 dolar değerinde kalırken bu yılın aynı ayında ihracatın değeri 12 milyon 811 bin 50 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın eylül ayına göre artış oranı yüzde 1 milyon 331 bin 997’yi aştı. Ocak-Eylül döneminde ihracat değerindeki artış da yüzde 25 bin 190 oldu.



Halı



2023 Eylül’de hiç yapılmayan halı ihracatı da bu ay dikkat çekici değere ulaştı. Eylül ayında Türkiye’den Filistin’e 3 milyon 179 bin 440 dolar değerinde ihraç edildi. 2023’ün Ocak Eylül dönemi boyunca toplam 56 bin 80 dolarda kalan halı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 19 bin 439 artarak 10 milyon 957 bin 380 dolara ulaştı. Ticaret, bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre 195 kattan fazla artış gösterdi.



Demir ve Demirdışı Metaller



Geçtiğimiz yılın eylül ayında 3 bin dolarda kalan Filistin’e demir ve metal ihracatı, bu yılın eylül ayında devasa artış gösterdi. Eylülde Türkiye’den Filistin’e yaklaşık 4 milyon 692 bin dolarlık demir ihracatı yapıldı. İki dönem arasındaki artış oranı yüzde 133 bin 729’a ulaştı.



Çelik



2023 Eylül’de 156 bin 700 dolar çelik ihracatı yapılırken bu yıl eylül ayında bu miktar 48 milyon 626 bin 330 dolara ulaştı. Bu dönemde artış oranı yüzde 30 bin 930’u aştı. Ocak-Eylül döneminde Filistin’e yapılan 86 milyon doları aşan çelik ihracatının neredeyse yarısı, eylül ayında gerçekleşti.



Tekstil ve Hammaddeleri



Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye’den Filistin’e tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılmamıştı. Bu yılın eylül ayında ise bu ürünlerden 3 milyon 179 bin 440 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk 9 ayında 10 milyon 957 bin dolar değerinde gerçekleşen ihracatın 3’te 1’inden fazlası ise tek bir ayda, eylülde yapılmış oldu.