Bütün hesapları alt üst oldu!

Apple satış hasılatının büyük kısmını sağladığı iPhone akıllı telefon modellerin üretiminin Çin'de Koronavirüs salgını sebebiyle azaldığını kaydetti.





Apple 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Faaliyet tüm ülkede (Çin) tekrar başlıyor, ancak normal şartlara dönüş beklediğimizden daha yavaş oluyor." dedi.





Çin'deki mağazaların kapalı olması veya kısıtlı çalışma saatleri ve azalan müşterilerinde dolayı satışların azaldığı da vurgulandı.





67 MİLYAR DOLAR HASILAT TAHMİNİ TUTMAYACAK





Apple, mart ayının sonunda bitecek ikinci çeyrekte (mali yıl 2'nci çeyrek) 63 milyar dolar ila 67 milyar dolar arasında satış hasılatı elde edeceği tahmininde bulunmuştu.





Analistler, Bloomberg'in derlediği verilere göre, ortalama 65,2 milyar dolar ciro tahmininde bulundu.





Apple ocak ayında 67 milyar dolar hedefini duyurduğunda, fabrikaların 10 Şubat'tan itibaren faaliyete geçmesini bekliyordu.





Ancak fabrika işçileri ve imalatçı ortakları Koronavirüs salgını sebebiyle daha temkinli hareket ediyor. Üretim ve tedarikte ciddi aksamalar var.





İKİ UCU KESKİN BIÇAK DURUMU!





Açıklama Apple hisselerinde düşüşe yol açtı. Apple tedarikçileri TDK Corp. ve Murata Manufacturing Co. Asya işlemlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.





Uzun zamandır Apple hisselerini analiz eden ve Loup Ventures'ın kurucularından Gene Munster, "Bu Çin'de olmanın getirdiği iki ucu keskin bıçak durumu." dedi.





Munster, "Apple Çin'de varlığı bulunan yegane büyük şirket. Son 10 senedir şirketin başarısının büyük kısmının geldiği yerin sıkıntısını çekiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



