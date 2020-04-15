Bütün il başkanları istifa edecek, arkanızdayız!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ettiği dönemde bütün teşkilatların kendisiyle birlikte istifa etmek istediğini belirtti.





FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programına konuk olan Davutoğlu şunları söyledi: "Ben fedakârlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada. Ben istifa ettiğimde bütün teşkilatlar ‘İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim dediler’.





Davutoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu’nun istifası doğru bir karardı, fakat arkasında duramadı." diye konuştu.







"İL BAŞKANLARI İSTİFA EDECEK, ARKANIZDAYIZ"





Davutoğlu, 2016 yılı mayıs ayında Pelikan Çetesi tarafından hedef gösterildikten sonra istifa ettiği 2016 yılı mayıs ayında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bunu hatırlatmak istemezdim. Ancak ben başbakanlıktan istifa ederken ‘düşük profilli başbakan isteniyor’ dendi. Benim böyle olmadığım aşikâr, ben makamın hakkını verdim. Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci 'Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız' dedi."