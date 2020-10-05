FLAŞ... Bütün madenler Varlık Fonu'na devrediliyor

Havuz medyasında çıkan haberlere göre TVF, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak.





TVF, 20'ye yakın kıymetli madenin çıkarılması ve işlenmesinde de rol üstlenecek. Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplayacak.







Varlık Fonu, Türkiye'ye borç bulmak için karlı kamu şirketlerinin tek çatı altına toplanması ve bu şirketlerin varlıklarının teminat gösterilerek borç para bulunması için çalışıyor.