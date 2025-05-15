Bütün ödemeler sil baştan! Yeni gelir tablosu ortaya çıktı

Her yıl yaz dönemleri, özellikle emekliler açısından gelir artışlarıyla dikkat çekiyor. Ancak 2025 yılı bu anlamda çok daha kritik. Çünkü toplu sözleşme yılı olması, yalnızca memur ve emeklileri değil, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı da etkileyecek. Enflasyon oranları ve yeni düzenlemelerle birlikte birçok kalemde artış bekleniyor. İşte tüm ödemelerin ay ay detayları...



MAYIS - TOPLU SÖZLEŞME VE PROMOSYONLARDA ARTIŞ DÖNEMİ



Mayıs ayında yaklaşık 600 bin kamu işçisi için toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanması bekleniyor. İşçi sendikaları taleplerini netleştirdi: Günlük en az 1.800 TL taban ücret, 2025’in ilk yarısı için yüzde 50, ikinci yarısı için yüzde 25 zam ve ek olarak yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Şimdi gözler kamu işvereninden gelecek teklifte.



EMEKLİLERE PROMOSYON ARTIŞI YOLDA



Aynı ay içinde bankaların SGK ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu görüşmeler sonucunda emekli promosyon tutarlarının yeniden güncellenmesi planlanıyor. Halihazırda en az 8-12 bin lira arasında değişen promosyonlar, bazı özel bankalarda 27 bin liraya kadar çıkmış durumda. Yeni anlaşmalarla daha yüksek rakamlar söz konusu olabilir.



HAZİRAN - KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ



Haziran ayında Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikinci ikramiye ödenecek. Bu ödeme sadece emeklilerle sınırlı kalmayacak; dul, yetim ve diğer hak sahipleri de bu ikramiyeden yararlanacak.



İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN YATIRILACAK?



Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan bayram ikramiyesi bu yıl 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emekliler toplamda yılda 8 bin TL ikramiye almış olacak. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisseleri oranında ödeme alacak. Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacağı göz önüne alındığında, ikramiyelerin 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.



TEMMUZ - MAAŞ ZAMMI DÖNEMİ



Temmuz ayı, memurlar, emekliler ve kamu çalışanları için yılın ikinci zam dönemi olacak. Bu artış, sadece maaşları değil, sosyal destek ödemeleri, engelli ve yaşlı aylıkları gibi birçok kalemi de yukarı çekecek.



BEKLENEN YENİ ÖDEME TUTARLARI NELER?



65 Yaş Aylığı: 4.664 TL'den 5.443 TL'ye çıkması öngörülüyor.



Engelli Aylığı:



%40-69 engelliler için: 3.723 TL › 4.345 TL



%70 ve üzeri engelliler için: 5.585 TL › 6.518 TL



Evde Bakım Yardımı: 10.125 TL › 11.817 TL



Aile Yardımı:



Eşi çalışmayanlara: 2.301 TL › 2.686 TL



0-6 yaş çocuk için: 506,28 TL › 590,88 TL



6 yaş üstü çocuk için: 253,14 TL › 295,44 TL



KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIYOR



Temmuz itibarıyla kıdem tazminatının tavanı da değişecek. Mevcut 46.655 TL olan sınır, yüzde 16,71’lik zam oranıyla 54.451 TL’ye çıkacak. Vergi kesintileri sonrası yıllık en yüksek kıdem tazminatı ödemesi yaklaşık 54.038 TL olacak.



AĞUSTOS - YENİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ



Ağustos ayında memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde hem 2026 hem de 2027 yıllarındaki zam oranları netleştirilecek.



HANGİ KONULAR MASADA OLACAK?



Toplu sözleşme masasında sadece zam oranları değil, sosyal haklar, ek ödemeler, çalışma koşulları gibi birçok konu da ele alınacak. Memurların ve kamu çalışanlarının mali talepleri, Ağustos ayında yapılacak bu kritik toplantılarda karara bağlanacak.

