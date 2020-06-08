Bütün yasaklar kalktı: Salgın sonrasında resmen normale dönen ilk ülke oldular

Aylardır bütün dünyada panik yaratan corona virüsüne zamanında müdahale ederek yayılmasını engellemeyi başaran Yeni Zelanda’dan kritik bir açıklama geldi. Açıklamayı Başbakan Jacinda Ardern düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.





Corona virüsü önlemleri sayesinde ülkedeki salgının sona erdiğini duyuran Ardern ülkedeki bütün yasakların kaldırılacağını açıkladı. Ardern, “Ülkedeki alarm durumunu bu geceden itibaren birinci seviyeye çekiyoruz. Kamusal etkinlikler ya da özel etkinlikler bir kısıtlama olmadan devam edebilir ve hiçbir engel ve yasak olmadan perakende ve hizmet sektörleri çalışmalarına devam edebilir. Bütün toplu taşıma araçları çalışmaya devam edecek” dedi.





Sınırların bir süre daha kapalı kalacağını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, “Bu hafta sınırdan geçerek ülkeye giriş yapacak herkes iki haftalık süreç içerisinde iki kez test edilecektir. Ayrıca sınırda ya da sınıra yakın bölgede çalışanlar da test edilecektir” ifadesini kullandı.