Büyük aşı finansörü Gates: İlkbahara bu iş biter!

TV kanalı NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.







BBC Türkçe'de yer alan haberde Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurguladı.





Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Covid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgındaki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.





ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarının acil kullanımı için Aralık ayı içerisinde yetkililer bir araya gelecek.

