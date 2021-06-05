Büyük batık! 2 yılda 2 milyar TL

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde Genel Müdür Hakan Gülten, 2018'de 216 milyon lira kâr eden PTT'nin, 2019'da 1 milyar 218 milyon, 2020'de ise 741 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira oldu.







İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Pandemi döneminde kargo şirketleri işe yetişemezken PTT nasıl oluyor da zarar ediyor?” diye sordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “PTT bayırdan aşağı giden, freni boşalmış kamyon gibi. 2018'de 25 PTT şubesinde 1.2 milyon, 2019'da ise 28 şubede 5.4 milyon liralık zimmet oldu” açıklaması yaptı.





PTT'de son 2 yıllık zararın ardından Genel Müdür Kenan Bozgeyik görevden alınmıştı.



