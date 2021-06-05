Samanyolu Haber /Gündem / Büyük batık! 2 yılda 2 milyar TL /05 Haziran 2021 12:24

Büyük batık! 2 yılda 2 milyar TL

Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan PTT, KİT’ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu. Son iki yıllık zarar 1 milyar 959 milyon TL oldu.

SHABER3.COM

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde Genel Müdür Hakan Gülten, 2018'de 216 milyon lira kâr eden PTT'nin, 2019'da 1 milyar 218 milyon, 2020'de ise 741 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira oldu.

İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Pandemi döneminde kargo şirketleri işe yetişemezken PTT nasıl oluyor da zarar ediyor?” diye sordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “PTT bayırdan aşağı giden, freni boşalmış kamyon gibi. 2018'de 25 PTT şubesinde 1.2 milyon, 2019'da ise 28 şubede 5.4 milyon liralık zimmet oldu” açıklaması yaptı.

PTT'de son 2 yıllık zararın ardından Genel Müdür Kenan Bozgeyik görevden alınmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyük batık! 2 yılda 2 milyar TL Sonraki Haber >>

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:30