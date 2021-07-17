Büyük bayrak gafı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar’ adlı konferans kapsamında dün ve önceki gün bir dizi önemli temasta bulundu.







Çavuşoğlu’nun ikili görüşmeleri arasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan’la gerçekleştirdiği buluşmada bayrak detayı öne çıktı. İki bakanın bir araya geldiği salonda büyük Suudi Arabistan bayrağı yer alırken, büyük Türk bayrağının olmadığı görüldü. Çavuşoğlu ve Ferhan’ın arasındaki sehpada küçük Türk bayrağına yer verilmesi dikkat çekti.

Karede büyük Türk bayrağı yok. Diplomatik açıdan büyük bir gaf olarak nitelenen hatayı Çavuşoğlu'nun önemsemediği ya da heyetinin fark etmediği sanılıyor.







Öte yandan Taşkent’teki görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, Türk bayrağının yer almadığını gizleyen bir kareyi paylaştı. Çavuşoğlu o paylaşımda, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.