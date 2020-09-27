Samanyolu Haber /Medya / "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım" /27 Eylül 2020 14:49

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım"

Kemal Gülen'in sunduğu Gün Bugün programının bu bölümünün misafiri Türkiye medyasının önemli isimlerinden gazeteci Tarık Toros.

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Uzun yıllar başarılı bir gazetecilik ve televizyonculuk kariyerine sahip olan Tarık Toros AKP rejiminin muhalif medyayı sindirme operasyonun ilk adımına şahit oldu. Yönettiği Bugün Tv ve Kanaltürk Tv’yi ağır silahlarla kapatma baskınında ana kumandayı son ana kadar terk etmemesi görüntüleri hafızalara kazındı. 

Kemal Gülen Tarık Toros ile 15 Temmuz’dan 5 ay önce ailesi ile beraber yerleştiği İngiltere’de hangi şartlarda yaşadığını, geçimini nasıl sağladığını, gazeteciliğe devam etmesinin sebeplerini, tüm mağdurlar ile dayanışmasını ve bunun için verdiği mücadelesini konuştu. 

Tüm sorulara verdiği açık cevaplarla ve hayatından verdiği örneklerle samimi bir sohbet ortamının oluştuğu Gün Bugün programı  yeni bölümü ile Raindrops TV'de. 
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