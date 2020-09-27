"Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım"

Uzun yıllar başarılı bir gazetecilik ve televizyonculuk kariyerine sahip olan Tarık Toros AKP rejiminin muhalif medyayı sindirme operasyonun ilk adımına şahit oldu. Yönettiği Bugün Tv ve Kanaltürk Tv’yi ağır silahlarla kapatma baskınında ana kumandayı son ana kadar terk etmemesi görüntüleri hafızalara kazındı.







Kemal Gülen Tarık Toros ile 15 Temmuz’dan 5 ay önce ailesi ile beraber yerleştiği İngiltere’de hangi şartlarda yaşadığını, geçimini nasıl sağladığını, gazeteciliğe devam etmesinin sebeplerini, tüm mağdurlar ile dayanışmasını ve bunun için verdiği mücadelesini konuştu.



