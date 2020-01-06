Büyük bir hoparlör kutusunun içinde kaçmış

Japonya'da Tokyo'da ev hapsinde tutulan Renaul-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçışıyla ilgili her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Gelişmeler, Ghosn'un bizzat kendisinin yaptığı açıklamayla duyuldu. Yolsuzlukla suçlanan ve bir yıldan fazla süredir ev hapsinde bulunan Ghosn, "Japon adalet sistemi tarafından daha fazla esir tutulmamak için artık Lübnan'dayım" dedi.







Görevini kötüye kullanmak ve usulsüzlük yapmak gerekçeleriyle yargılanan Carlos Ghosn'un filmleri aratmayan firarında yeni sıcak bir gelişme yaşandı...





Wall Street Journal, Türk kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı. Haberde, Ghosn'un sanılanın aksine kontrbas taşıma çantasında değil bir ses sistemi taşımak için kullanılan daha büyük kasa şeklindeki kutularla kaçtığını yazıldı.





Japonya’nın Osaka kentinden özel uçakla Türkiye’ye gelen. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da Lübnan’a geçen ünlü iş insanı Carlos Ghosn’un firarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.





ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, bir dönem Renault ve Nissan’ın üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn’un ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan bir müzik kutusu aracılığıyla kaçtığını yazdı.







Gazete, önceki haberlerin aksine yolsuzluk, sahtecilik ve usulsüzlük yaptığı için yargılanan Ghosn’un kontrbas taşıma çantasında kaçmadığını da aktardı.





Ghosn’un daha önceki haberlerin aksine kontrbas taşıma çantasında değil, daha büyük bir ses sistemi ekipmanı taşıma ve saklama kutusunda Japonya’dan kaçarak Türkiye’ye geldiği öne sürüldü.





Japonya’nın çok okunan gazetesi Asahi, Japonya’daki soruşturmanın devam ettiğini yazarken, “Ghosn, Tokyo’daki evini gece 2:30 sularında terk ediyor. Bir şapka ve ülkede mikropların bulaşmaması için çok sık kullanılan ameliyat ağızlığını takıyor” ifadesini kullanarak, kamera görüntülerini okurlarına aktardı.





SES SİSTEMİ KUTULARI ESAS KANIT HALİNE GELDİ





Japonya’daki jete nasıl bindiği konusunda muammanın halen devam ettiğini aktaran Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, “Özel jetlerdeki yolcuların eşyaları da tarifeli uçuşları tercih edenlerle aynı yerden geçiyor. Elbette VIP yolculara bazen ayrıcalık tanınabiliyor” açıklamasını yaptı.





Wall Street Journal’ın haberinde Ghosn’u, Japonya’dan Türkiye’ye taşıdığı tahmin edilen uçakta iki adet siyah kutu bulundu. Bunlardan birinin içinin boş olduğunu okurlarına duyuran gazete, diğer siyah konteyner tipi kutunun içinde de dev boyutlarda hoparlör ve ses sistemi olduğunu aktardı.





Wall Street Journal’ın haberinde, “Ses sistemi kutuları, Türkiye’deki soruşturmanın esas kanıtı haline geldi” ifadesi kullanıldı.