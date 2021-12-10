Büyük Birlik Partisi resmen bölündü

Genel Başkan Yardımcısı olduğu Büyük Pirlik Partisinden (BBP) ayrılarak Milli Yol Hareketini başlatan Remzi Çayır, kurucu üyelerle birlikte partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Bakanlık önünde açıklama yapan Remzi Çayır, "Yaklaşık 2 ay içerisinde 70 ilde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış bir hareket olacağız" dedi.



Çayır yaptığı açıklamada, toplumun gidişattan rahatsız olduğunu, iktidarı eleştirdiğini ama muhalefetin de çare bulamadığını söyleyerek "topluma reçete sunacak kadro" olduklarını öne sürdü.



"Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız" diyen Çayır, 191 kurucuları olduklarını söyledi.