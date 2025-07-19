Büyük buluşma Çin’de olabilir: Trump, Putin ve Şi Jinping bir araya gelebilir

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gazete, Çin'deki kaynaklarına dayanarak bu bilgiyi paylaşıyor. Putin’in katılmayı onayladığı bu toplantı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü kutlamalarıyla aynı zamana denk gelecek.





Görkemli askeri geçit töreni, 3 Eylül'de Tiananmen Meydanı'nda düzenlenecek ve burada Çin ile Rusya liderlerinin hazır bulunması bekleniyor. The Times, Çinli siyaset bilimci Jin Canrong'un sözlerini aktararak, "Çin, Rusya ve ABD liderlerinin birlikte duran imajı, güçlü bir barış ve istikrar mesajı olabilir" ifadelerine yer veriyor.





Katılım Onayları ve Görüşme Detayları





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımını zaten onayladığı belirtiliyor. Putin'in Şi Jinping ile görüşmeleri 2 Eylül tarihinde planlanmış durumda. Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkanlık Yardımcısı Yuri Ushakov, bu görüşmelerin tarihini doğruladı. Pekin, Donald Trump'ı da bu etkinliklere davet etme olasılığını değerlendiriyor. The Times, üçlü görüşmelerin olasılığının mevcut olduğunu ancak Trump'ın bu görüşmeleri ABD topraklarında yapmayı tercih edebileceğini belirtiyor.





Diplomatik Gelişmeler ve Beklentiler





Bu potansiyel toplantı, uluslararası diplomasi açısından büyük bir öneme sahip olacak. Üç liderin bir araya gelmesi, küresel barış ve istikrar için önemli bir adım olarak görülüyor.





Ancak, bu tür bir toplantının gerçekleşmesi, birçok diplomatik hazırlık ve görüşmeyi gerektirecektir. Özellikle, üç liderin bir araya gelmesi, mevcut uluslararası ilişkilerdeki gerilimleri azaltma ve küresel sorunlara ortak çözümler bulma potansiyeli taşıyor.