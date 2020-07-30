Samanyolu Haber /Ekonomi / Büyük çöküş! /30 Temmuz 2020 14:39

Büyük çöküş!

Fransız otomotiv devi Renault yılın ilk yarısında 7,29 milyar euro zarar etti. Şirket binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

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Renault Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, şirketin krizden çıkış için binlerce çalışanı işten çıkaracağını, model çeşitliliğini azaltacağını ve araç imalatında ortaklarla olan işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Renault-Nissan ortaklığı, düşük marjlar ve 2018 yılında görevden alınan ortaklığın mimarı Carlos Ghosn ile alakalı yönetim kurulundaki çalkantılardan dolayı salgından daha fazla hasar gördü. Renault'nun hisseleri bugün Paris borsasında yüzde 3,3 düşüşle işleme başladı.

HASILAT 6,4 MİLYAR DOLAR AZALDI

Şirket yılın ilk yarısındaki satışların Koronavirüs Krizi sebebiyle yüzde 34,9 düştüğünü ve 6,4 milyar dolar nakit kaybına uğradığını kaydetti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, grubun ilk altı aydaki operasyonel zararının 2 milyar euroya ulaştığını aktardı. Geçen yılın aynı döneminde şirketin operasyonel kârı 1,5 milyar euro seviyesinde idi.

Renault'nun bilançosu analistlerin beklentilerinden daha kötü geldi. Analistler şirketin net zararının 5 milyar euro, operasyonel zararının ise 1,8 milyar euro civarında tahmin etmişti.
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