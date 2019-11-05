Büyük dramın sessiz şahitleri...

Tenkil Müzesi; Türkiye’deki baskının kurbanlarına ait objeleri sergiliyor. Hasselt'te mahkeme binasında 1 Kasım Cuma günü ziyaretçilerin mağdurlara ait objeleri görebilecekleri bir sergi açıldı.





Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Hasselt'in de sergide bir yazı standı var. Ziyaretçiler sergi esnasında yazılmış mektuplara imza atabiliyor.





Açılışta, 2016 darbesinden sonra Türk rejiminin mağdurlarının konuşmaları oldu: Erkekler, kadınlar, çocuklar, aileler, artık onlar için güvenli olmadığı için Türkiye'den çıkmak zorunda kaldı.





BU EŞYALAR BÜYÜK BİR TÜRK DRAMASININ SESSİZ ŞAHİTLERİDİR...





Mahkeme binasında Türkiye’den çıkmak zorunda kalan insanların/mağdurların eşyaları sergileniyor. Bazıları hayatlarını kaybetti.





Sadece ayakkabılar, giysiler, oyuncaklar vb. kaldı geride. Bu objeler, büyük bir Türk dramasının sessiz ifadeleri ve şahitleridir.





Fedactio’nun organize ettiği sergide Uluslararası Af Örgütü’nün bir yazı standı da bulunuyor. Şu anda, 2016'dan beri baskının mağduru olan (zorla kaybedilen) 2 kişiyle ilgili Uluslararası Af Örgütü’nün yazı kampanyası var.





Türkiye'de iki erkek ortadan kayboldu ve şu anda nerede oldukları bilinmiyor.





SERGİ 10 KASIM'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK





Fedactio ve Uluslararası Af Örgütü; özellikle Hasselt halkının programa çok ilgi gösterdiğini ve mektupları imzaladığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü, bu sergiye ve girişime katıldığı için onur duyduğunu ifade etti.





Sergi (ve yazma eylemi) 10 Kasım’a kadar devam edecek.





Sergi her gün saat 11:00-19:00 arası ziyaret edilebilir.