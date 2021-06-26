Büyük final için nefesler tutuldu

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), bu yıl 19 kez kapılarını açıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle internetten yapılacak yarışmada halk oylaması da etkili olacak. Büyük finalde 24 ülkeden öğrenciler birincilik için hünerlerini sergileyecek. 26 Haziran Cumartesi günü New York saati ile 14.00’te, Almanya saati ile 20.00’de ve Türkiye saati ile 21.00’de yayınlanacak gösteri IFLC’nin YouTube kanalından seyredilebilecek.







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ÖZLENEN YARIŞMA





Sanat alanında çeşitli yarışmalar ve sahne gösterileri düzenleyen IFLC, bu yılki etkinliklerine özel şarkı yarışmaları ile devam edecek. Yarı final elemelerine bin 350 öğrencinin katıldığı Colors Of Voices şarkı yarışmasının finali görkemli bir etkinlikle icra edilecek. IFLC bu yılki ses yarışmasında tamamen dijital sahneler, 2D-3D görsel efekt ve yeşil perde tekniklerini kullanacak.





HALK OYLAMASI YÜZDE 30 ETKİLİ OLACAK





24 öğrencinin finale kaldığı yarışmanın finalistlerini halk oylaması ve profesyonel ekipten oluşan jüri heyeti belirleyecek. Jüri heyetinin yanı sıra yarışma sonrası paylaşılacak anket linki üzerinden sanatseverler beğendikleri aday için oy kullanabilecek. Öğrenci performanslarının sona ermesi ile birlikte paylaşılacak oy kullanma linki yaklaşık 10 saat boyunca açık kalacak. Bu süre zarfında oy kullanmak isteyenler öğrencileri 5 yıldız üzerinden değerlendirebilecek. Genç yetenekler final şarkılarını yerel dil ve yöresel kıyafetlerin eşliğinde söyleyecek.Dereceye girecek öğrenciler profesyonel sanatçılardan oluşan jüri heyetinin yanı sıra halkın vereceği oylarla belirlenecek.



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ÖĞRENCİLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK





Şarkı yarışmasının birincisine 1000, ikincisine 750, üçüncüsüne 500 dolar para ödülü verilecek. Ayrıca en güzel şarkı seçimi, en güzel kostüm seçimi ve mansiyon ödülleri ise 300 dolar olarak açıklandı.





Kısa süre önce IFLC Romanya ve IFLC Fransa’nın internet üzerinden yaptıkları etkinlikler seyircilerden büyük beğeni topladı.







