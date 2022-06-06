Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.



Sporculardan Aleix Espargaro büyük bir hata yaparak ikinci sırada girdiği son turda yarışın bittiğini düşündü. Çizgi geçtikten sonra hız keserek seyirciyi selamlayan Espargaro hatasını anladıktan sonra devam ettiği yarışı beşinci sırada tamamladı.



Fransız pilot Fabio Quartararo ise 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti.



Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.



Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.



Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.