Samanyolu Haber /Spor / Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama /06 Haziran 2022 08:15

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde ikinci sırada girdiği son turda yarışın bittiğini düşünerek yavaşlayan Aleix Espargaro beşinci olarak podyum şansını kaçırdı. Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo ise birinci oldu.

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Sporculardan Aleix Espargaro büyük bir hata yaparak ikinci sırada girdiği son turda yarışın bittiğini düşündü. Çizgi geçtikten sonra hız keserek seyirciyi selamlayan Espargaro hatasını anladıktan sonra devam ettiği yarışı beşinci sırada tamamladı.

Fransız pilot Fabio Quartararo ise 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama Sonraki Haber >>

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:29