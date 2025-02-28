Büyük hesaplaşmanın sonu: Eski başkan Hasan Arat kulüpten ihraç ediliyor

Gerçekleşecek toplantı öncesinde ise önemli bir gelişme yaşandı.





Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı öncesi sıcak bir gelişme yaşanıyor.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapılacak toplantı, 1 Mart saat 10.30'da başlayacak.Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları açıklanacak.Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat için bazı kongre üyeleri "kesin ihraç" talebiyle dilekçe yazıp, yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.Günün Trend HaberleriBeşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız."