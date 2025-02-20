Büyük ihmal: Polis aracında intihara kalkıştı

Olayın Detayları



Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Murat K.'nin 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.



Polis Aracında İntihar Girişimi



Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanında sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polisin, Murat K.'nın üzerindeki silayı 'ğst araması yapmasına rağmen' bulamaması 'büyük bir ihmal' olarak değerlendirildi.