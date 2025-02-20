Samanyolu Haber /Gündem / Büyük ihmal: Polis aracında intihara kalkıştı /20 Şubat 2025 12:01

Büyük ihmal: Polis aracında intihara kalkıştı

Karaman'da, 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat K., otomobiliyle refüje çıkarak kaza yaptı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alınan Murat K., polis aracında intihara kalkıştı.

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Olayın Detayları

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Murat K.'nin 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

Polis Aracında İntihar Girişimi

Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanında sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polisin, Murat K.'nın üzerindeki silayı 'ğst araması yapmasına rağmen' bulamaması 'büyük bir ihmal' olarak değerlendirildi.
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