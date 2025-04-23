Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı? Celal Şengör'den flaş açıklamalar





'BÜYÜK DEPREMİ YAKINLAŞTIRMIŞ OLABİLİR'

Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3.9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından artçılar devam ederken, büyük İstanbul depreminin yaklaşıp yaklaşmadığı merak konusu oldu.Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Celal Şengör, şu ifadeleri kullandı:"İyi davranan bir depremle karşı karşıyayız. Yani bu deprem beklenilen bir depremdi. Depremin merkez üssü Silivri'nin çevresi 6 şiddetinde hissetti. 6 şiddeti ne demek, büyük İzmit depremi olduğu zaman Avcılar'ın hissettiği şiddettir. İstanbul depremi 4 şiddetinde hissetti. Bunun hemen arkasından aynı büyüklükte bir depremin olması imkansız değil ama ihtimali düşük. 7.2 büyüklüğünde deprem olursa İstanbul'un bir kısmı bunu 8, Kuzey'de yaşayanlar 6 veya 7 şiddetinde hissedecek. Öyle bir deprem çok yıkıcı olur.Bu depremin büyük depremi yaklaştırdığı kesin, fakat bu deprem olmasaydı, birisi 'ya bu İstanbul depremi hakkında ne düşünüyorsun' deseydi benim söyleyeceğim basitti; geliyor. Yani kaçınılmaz. Bana soruyorlar, 'ne tedbir alabiliriz', diyorum ki çok geç. Hiçbir tedbir alamayız, finito. Büyük depreme hazırlanmak için artık çok geç. Biz geçtiğimiz 30 sene içinde, 1999 Depremi'nden bu yana havanda su dövdük, hiç bir şey yapmadık ve çok akılsızca işler yaptık. Bu akşam da büyük deprem olabilir, ama olacağını zannetmiyorum. Büyük depremi yakınlaştırmış olabilir, ama ne kadar yakınlaştırdı bilinemez. Büyük İstanbul depremi hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Ama bunun artçılarından korkmamak lazım, 10 günden fazla sürebilir. Otur oturduğun yerde. Deprem çantanız hazır olsun, mümkünse elinizde tıbbi malzeme olsun. Deprem çantanızın hazır ve elinizin altında olması lazım."