''Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu''

SAMANYOLUHABER - İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken canlı yayına katılan deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "bunun arkasından artçılar gelebilir, büyük İstanbul depreminin beklendiği ana fay üzerinde meydana gelen bir kırılmadır, bir süre beklemek gerekir' dedi.





'ANA FAYIN HAREKETLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'





Olağan beklentinin artçıların ardından deprem hareketliliğinin durması olduğunu söyleyen Tüysüz, 'bu deprem o fayın aktif ve hareketli olduğunu gösterir' dedi.





'BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ BUGÜN KIRILAN FAYDA OLACAK'





Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise bu depremin beklenen büyük depremin ayak seslerini olduğunu ifade etti. ''Bu deprem bizi kaygılandırıyor ancak bunun arkasından büyük deprem bekliyoruz demek afaki olur. Biz şu anda izliyoruz, gidişata göre değerlendirmeler yapacağız'' diyen Ersoy, ''normal şartlarda 4.6'lık deprem büyük değildir ancak bundan sonra büyük deprem getirmez demek de spekülatif olur. Yeryüzüne yakın bir yerde meydana gelmesinden dolayı vatandaşlar fazla hissetti.'' şeklinde konuştu.







Prof. Dr. Ersoy, ''bu Silivri depremi, beklenen İstanbul depremini oluşturacak olan fay hattında meydana geldiği için dikkatle izlenmeli. 4 haftaya kadar deprem hareketliliği izlenmeli ona göre davranılmalı'' diye konuşurken İstanbulluların bir süre evde durmamalarının iyi olacağını ifade etti.