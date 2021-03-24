Samanyolu Haber /Gündem / Büyük Kongreden Özlem Zengin detayı: Kızağa çekildi /24 Mart 2021 22:50

Büyük Kongreden Özlem Zengin detayı: Kızağa çekildi

AKP'nin icraatlarını savunurken eleştirilerin odağında olan Özlem Zengin AKP Grup Başkanvekiliğini bıraktı .

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AKP 7. Büyük Olağan Kongresi sonrasında partinin Merkez Yürütme Kurulu (MKY) üyeleri belli oldu. Çıplak arama tartışmasıyla gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, daha pasif bir görev olan AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine kaydırıldı.Özlem Zengin'in yerine Mahir Ünal Grup Başkan vekili oldu. 

Parti’nin A Takımı olan MYK’ya yeni isimler eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Genel Başkanvekili olarak girdi. Yıldırım bu görevi Numan Kurtulmuş ile birlikte yapacak.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Çiğdem Karaaslan yer aldı.

AKP Teşkilat Başkanlığına Erkan Kandemir, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Hayati Yazıcı getirildi. Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Ömer Çelik ise parti sözcüsü görevine devam edecek.

AKP’de Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki oldu. AKP İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan getirildi. AKP’de Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen Ar-Ge Başkanı oldu.

Özlem Zengin en son Ayasofya  baş imamı Boynukalın ile bir polemik yaşamıştı 
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