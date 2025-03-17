Büyük kriz: Son iki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı

Son iki ayda en az 322 bin kişinin işten çıkarıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor. Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. Sofralar et görmüyor, zeytinin tane 2 lira. Savaştaki Ukrayna’da bile insanlar Türkiye’den fazla et yiyor. Ama yandaş müteahhitlerin cebine 8 yılda 179 milyar lira para girdi. 14 milyon kişi sosyal yardıma muhtaç durumda.” ifadelerini kullandı





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor! Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı. Bu yılın ilk iki aylık döneminde işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktı” ifadelerini kullandı.





Paylaşımlarından devam eden Zeybek, şunları yazdı:





BATIK KREDİLER 339 MİLYAR

Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğiliminin son aylarda hızla artan bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler bir haftada 5,4 milyar lira daha artarak 7 Mart itibariyle 339,1 milyar liraya yükseldi.





İCRA DAİRELERİNE 2 ,2 MİLYON YENİ DOSYA GELDİ

İcra dairelerine 1 Ocak – 14 Mart günleri arasında gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artarak 2 milyon 162 bin oldu. İcra dairelerine bu dönemde 2 milyon 104 bin yeni dosya geldi.





SOFRALAR ET GÖRMÜYOR

Türkiye’de kişi başını düşen kırmızı et tüketimi 16,6 kilo. Ancak savaştaki Ukrayna’da ise bu rakam 17,4 kilo. AYIPTIR!





BU TABLODA TOKLUK ZOR

Ülkede 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor.

65 yaş üstü nüfusun %13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor.

Ülkede her 6 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor.





SOFRALAR ET GÖRMÜYOR AMA KAMUDA HARCAMA ARTIYOR

Tasarruf paketinin açıklandığı 13 Mayıs 2024’ten bu yana kamudaki harcamaları işte böyle arttı





Sadece taşıt kiralama ve onarım giderleri %136 arttı. Taşıt giderleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,1 milyar TL iken, yılın son çeyreğinde yaklaşık 4 kat artarak 10,3 milyar TL’ye ulaştı. Yılın başında taşıt onarımı için 855 milyon TL ayrılırken yıl sonu 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Haberleşme giderleri %100 artarak 8,1 milyar TL’ye ulaştı.

Lojman ve sosyal tesis giderleri 6 katına çıktı, 4,1 milyar liraya ulaştı.

Sadece kırtasiye ve baskı giderleri 27,6 milyar TL’yi buldu, 4 kat arttı.

Temsil ve tanıtma giderlerine başlangıçta 1,9 milyar ayrılmışken 2,4 milyar ödendi.





ZEYTİNİN TANESİ 2 LİRA OLDU

İktidar hatalı ekonomi politikaları, dar gelirlileri zeytine muhtaç hale getirdi.





Ekmeğin 1.25 lira olduğu pandemi yılı 2020’de zeytinin kilosu 28 liraydı. 2021’de 58 lira, 2022’de 88 lira, 2023’te 178, 2024’te 350 lira ve bu yıl da 390 lira oldu.





Yani zeytin 6 yılda 14 kat zamlandı. Zeytinin tanesi 2 lira oldu.





TARIM KREDİ 2,2 MİLYAR ZARAR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Piyasayı dengelemek” amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşlarından olan Tarım Kredi Marketçilik A.Ş. 2024’te rekor zarara imza attı.





2023’te 1,9 milyar TL kâr açıklayan şirket, 2024’te 2,2 milyar TL zarar etti.



