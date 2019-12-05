Samanyolu Haber /Ekonomi / Büyük rakam: Her gün 28 bin kişiye tebligat /05 Aralık 2019 10:28

Büyük rakam: Her gün 28 bin kişiye tebligat

"Her gün 28 bin kişinin kapısına haciz ya da icra emri gidiyor"

SHABER3.COM

İcra ve hacizler nedeniyle otoparklarda, aralarında iş makineleri ve otobüslerin de bulunduğu binlerce araç birikti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, Ankara’da hacizli araçların konulduğu adliye otoparkına giderek incelemelerde bulundu.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Gürsel Tekin burada, “Bu fotoğraf Türkiye manzarasıdır. Ekonominin durumunu anlamak için buraya bakmak yeterli. Her geldiğimde durum daha da kötüye gidiyor. Hacizli araçlarda büyük artış var. Bir günde 28 bin insanın kapısına haciz, icra gidiyor. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt'un nüfusu kadar” açıklamasını yaptı.

Tekin, genel durumu ise şöyle anlattı:

“1 Ocak-1 Aralık 2019 tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 8 milyon 469 bine ulaştı. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı 5 milyon 941 bin oldu. İcra dairelerinde 1 Aralık itibariyle toplam 21 milyon 39 bin dosya var. AKP'nin iktidara geldiği zaman icralık dosya sayısı 8 milyondu. Şimdi 22 milyona yaklaştı. Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde 20'si icralık olmuş. AKP'nin en büyük icraatlarından biri de icra dairelerinin sayısını artırmak oldu. Mobil icra daireleri bile var. Şu anda 900'ün üzerinde icra dairesi var.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyük rakam: Her gün 28 bin kişiye tebligat Sonraki Haber >>

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:57