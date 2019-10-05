Büyük Refah Partisi gafı

Erdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.







Erdoğan’ın gafını düzeltmek için Hulusi Akar’ın gayreti ise kameralara yansıdı. Yaptığı gafı fark edemeyen Erdoğan’ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘AK Parti, AK Parti, AK Parti’ diye defalarca uyarmak durumunda kaldı. O anlar Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayınlayan kameralara yansıdı. Salondan da gülme sesleri yükseldi.