Samanyolu Haber /Gündem / Büyük Refah Partisi gafı /05 Ekim 2019 13:46

Büyük Refah Partisi gafı

Tayyip Erdoğan, AKP’nin Kızılcahamam kampının açılış konuşmasına ‘Refah Partisi‘ gafı damga vurdu. Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, o anlarda AK Parti, yerine Refah Partisi dedi.

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Erdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.
 
Erdoğan’ın gafını düzeltmek için Hulusi Akar’ın gayreti ise kameralara yansıdı. Yaptığı gafı fark edemeyen Erdoğan’ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  ‘AK Parti, AK Parti, AK Parti’ diye defalarca uyarmak durumunda kaldı. O anlar Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayınlayan kameralara yansıdı. Salondan da gülme sesleri yükseldi.
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