Büyük soygunun altında, AKP'li bakanın eşi ve MHP’li Yalçın’ın oğlunun imzaları var

BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, Yunus Emre Vakfı soygununda Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzaları bulunuyor.

Her iki isim ve çok sayıda bürokratın ifadesi dahi alınmadı.

BirGün’ün daha önce ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı soygunu, yeni belgelerle derinleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakıf kasasının naylon faturalar aracılığıyla boşaltıldığını saptadı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Ancak skandal belgelerde Rahmi Göktaş ve Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzaları bulunmasına rağmen, ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianamede yer almadı.



Kurgu Zirve ile 6 Milyon TL’lik Vurgun

Soruşturma dosyasına göre, tutuklu bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş, “All Production” adlı paravan şirket üzerinden vakfa 6 milyon TL’lik sahte fatura kesti. Fatura, “Coğrafi İşaretler Zirvesi Programı” adı altında düzenlenmiş, ancak Brüksel’de böyle bir etkinliğin hiç yapılmadığı ortaya çıktı.

Belgelerde, 22 Mart 2024 tarihli ödeme emirlerinde Rahmi Göktaş ve Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzaları bulunuyor. Bu imzalar, “uydurma ve kurgu” olarak tanımlanan programa yapılan ödemelerin yasal dayanağı haline getirilmiş durumda. Buna karşın, iki isim yargılananlar arasında değil.

Yönetim Kurulunda Onay Veren İsimler

Vakıf yönetim kurulunun karar defterinde yer alan imzalar arasında çok sayıda üst düzey bürokrat bulunuyor.
Tutuklu bulunan Şeref Ateş dışında, imzası bulunan ancak yargılanmayan isimler şöyle:

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

- Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karadoğan

- Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü Ayda Ünlü

- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yaman

- TİKA Başkanı Serkan Kayalar


Skandalın Ardından Övgü Dolu Satırlar

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Yunus Emre Enstitüsü’ne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yönettiği “Ayın Tarihi” dergisinde övgüler yağdırıldı.

Derginin yeni sayısında Duran, “Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız dünyanın dört bir yanında faaliyet yürütmekte; eğitim ve kültür alanlarındaki çalışmalarıyla her yaştan insana hitap etmektedir” ifadelerini kullandı.

Aynı dergide, “Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi Alanındaki Çalışmaları” başlıklı yazıda da Yunus Emre Enstitüsü’nün “uluslararası başarı örneği” olarak tanıtılması dikkat çekti.

Skandalın kilit isimleri imza attıkları belgelerde açıkça görülmesine rağmen, dosyada hâlâ ifadeleri alınmayan çok sayıda bürokrat bulunuyor.
