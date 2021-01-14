Samanyolu Haber /Teknoloji / Büyük tartışma çıkartan WhatsApp’a ilk dava açıldı /14 Ocak 2021 18:27

Büyük tartışma çıkartan WhatsApp’a ilk dava açıldı

WhatsApp'ın kişisel verileri kullanmasıyla ilgili olarak yaşanan tartışma sonucunda bir ilk yaşandı... Facebook'a ait olan şirket hakkında Hindistan'da "ulusal güvenliğe tehdit" davası açıldı.

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Türkiye’de de aktif olarak kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp’ın Şubat ayında başlayacak yeni uygulaması ile ilgili ilk yasak hamle Hindistan’dan geldi…

WhatsApp’ın güncellenmiş versiyonunda kullanıcılara ait verilerin “izin dahilinde” kullanılmasının önü açılmış ve bu durum milyonlarca insanın tepkisini çekmişti. Türkiye’de de bu gelişmeyle ilgili olarak Rekabet Kurumu bir soruşturma başlatırken Hindistan’da WhatsApp’ın bu hamlesinin kullanıcıları takip edeceğinden ve ulusal güvenliğe zarar vereceğinden dolayı dava açıldı.

400 milyondan fazla WhatsApp kullanıcısıyla Facebook’un en büyük pazarı olan Hindistan’da son günlerde Signal ve Telegram gibi uygulamalara talep artmıştı.

Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya imza atan avukat Chaitanya Rohilla, “Bu gelişme WhatsApp’ın bir kişinin online hareketine 360 derecelik izleme imkanı tanıyor” dedi.

“KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDİYOR”

WhatsApp’ın ulusal güvenlik verilerini paylaşma, işleme ve saklama özelliğine sahip olduğunu ve bu sebeple çok tehlikeli olduğunun altının çizildiği metinde, “WhatsApp kişilik haklarını ihlal ediyor” denildi.

WhatsApp, 8 Şubat’ta verilerin işleneceğini duyurmuştu. Duruşma yarın Delhi Yüksek Mahkemesi’nde görüşülecek.

Daha önce verilerin sadece reklam ve pazarlama alanında kullanılacağını açıklayan Facebook, bu gelişme ile ilgili bir açıklama yapmadı.
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