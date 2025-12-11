Büyük tehlike sorumluları kim? Gazze'de bir bebek çadırda donarak hayatını kaybetti!

BM Özel Raportörü Francesca Albanese, Byron Fırtınası’nın etkisiyle binlerce Filistinlinin Gazze’de donma ve açlıkla baş başa bırakıldığını söyledi. Gaza’da fırtına giderek daha şiddetli hale geliyor. Meteorologlar, rüzgarın hızının şu anda saatte 40-50 km olduğunu ve zamanla saatte 80 km’ye kadar çıkmasının beklendiğini doğruladı.



Yerlerinden edilmiş birçok aile kötü hava koşulları altında çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu barınakların normal hava koşullarına bile neredeyse dayanamayacak kadar zayıf olduğuna dikkat çekiliyor.



Gaza’da Filistin Sivil Savunma ekipleri, devam eden fırtına nedeniyle Gaza Şehri’nde üç binanın çöktüğünü açıkladı, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Kurtarma ekipleri, “Kamuoyunu, yıkılmak üzere olan binalarda yaşamamaları konusunda uyarıyor ve alçak basınç sistemi nedeniyle çökme riskine karşı dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.



Byron Fırtınası yaklaşırken İsrail, Gazze2de saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampına saldırı düzenledi; en az bir kadın öldürüldü, birkaç kişi yaralandı. İsrail topçu ateşi ayrıca güneydeki Han Yunus’u vurdu.



İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye yardımın ulaşmasına çok kısıtlı bir şekilde izin veriyor. Gazze’de Filistinliler, ateşkesin üzerinden iki aydan fazla geçmesine rağmen insani yardıma ulaşmada büyük sıkıntı çekiyor.