Samanyolu Haber /Sağlık / Büyük umut bağlanan aşıdan kötü haber: Çalışma durduruldu /09 Eylül 2020 09:36

Büyük umut bağlanan aşıdan kötü haber: Çalışma durduruldu

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten ilaç şirketi AstraZeneca, klinik denemelerde üçüncü aşamada olan potansiyel aşının denendiği İngiliz bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine çalışmalarını durdurdu.

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Yan etkilerin ne olduğu henüz açıklanmadı ancak şirketin açıklamasında, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AstraZeneca şirketinin Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı umut vadediyordu ve aşının önümüzdeki aylarda hazır olabileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Avustralya Başbakanı Morrison da iki gün önce yaptığı açıklamada, aşının halka sunulmadan önce güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının yanı sıra zorunlu tüm yasal gereklilikleri karşılaması durumunda, ilaç firmalarıyla vardıkları 1,7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Avustralyalıların 2021’de Covid-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini duyurmuştu.

Morrison, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştıklarını 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ilan etmişti.
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