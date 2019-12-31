Samanyolu Haber /Gündem / Büyük yılbaşı ikramiyesi Hazine'ye devredildi /31 Aralık 2019 22:46

Büyük yılbaşı ikramiyesi Hazine'ye devredildi

Geçtiğimiz 2019 yılbaşı gecesi tam bilete çıkan 70 milyon liralık büyük ikramiye, kazananın ortaya çıkmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı ve para Hazine'ye kaldı.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Ancak aradan geçen bir yıla rağmen büyük ikramiye talihlisi idareye başvuruda bulunmadı.

Bunun üzerine 70 milyon lira ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğradı.

Milli Piyango İdaresi, internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başlamıştı. İdarenin internet sitesindeki geri sayım sona erdi. Sayacın yerini, "70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır!" ifadesi aldı.

Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

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