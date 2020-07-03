Samanyolu Haber /Gündem / Büyükada Davası’nda karar çıktı /03 Temmuz 2020 20:16

Büyükada Davası’nda karar çıktı

Büyükada Davası'nda Taner Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Özlem Dalkılıç, İdil Eser ve Günal Kurşun'a ise 1'er yıl 13'er ay hapis cezası verildi. Yargılanan diğer insan hakları savunucuları içinde beraat kararı verildi.

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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, eski direktörü İdil Eser ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 insan hakları savunucusunun 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Büyükada Davası’nda bugün karar açıkladı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Taner Kılıç’a ‘örgüt üyeliği’ iddiasından 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran’a ‘örgüte yardım’ iddiasından 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında beraat kararı verildi.

Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner kararı Twitter mesajında eleştirdi ve “Bu kabul edilemez. Suçlamalar absürt, delil yok. Üç yıllık yargı sürecinin ardından Taner Kılıç örgüt üyeliğinden hüküm giydi. Özlem (Dalkıran) ve Günal (Kuşun) örgüte yardımdan hüküm giydi. Zulüm devam ediyor. Hepsi aklanana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” dedi.
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