‘Büyükada Davası’ndaki mahkûmiyet kararları bozuldu

Kamuoyunda ‘Büyükada Davası’ olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada Temmuz 2020’de karar çıktı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran’a ‘örgüte yardım’ suçlamalarından 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.







Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, insan hakları aktivistlerine yönelik hapis cezalarına dair dosyayı inceledi. Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre Yüksek yargı Taner Kılıç’a verilen hapis cezasında “eksik araştırma” ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay. İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın hapis cezasına gerekçe gösterilen PKK/KCK ve DHKP/C silahlı terör örgütlerine, sanık Günal Kurşun’un ise Hizmet Hareketi'ne yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurguladı.







Yüksek yargı dört isme verilen hapis cezası kararlarını bozdu ve kararın İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.





Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı dava İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.





Hak savunucularının yargılandığı davada Taner Kılıç’a ‘örgüt üyeliği’ iddiasından 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran’a ‘örgüte yardım’ iddiasından 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında beraat kararı verilmiş, mahkeme heyeti kararı oy çokluğuyla almıştı.